Котухова Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1929
Дочь: Конахина Александра Захаровна
Отец ребёнка: Котухов Захар Никифорович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Александра
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1930
Сын: Валера
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
1993
Киржач, Киржачский муниципальный район, Владимирская область