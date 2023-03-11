Котухова Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котухова Ольга Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1929

Дочь: Конахина Александра Захаровна

Отец ребёнка: Котухов Захар Никифорович

Ельцы, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Александра

Отец ребёнка: не указан

Ельцы, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Валера

Отец ребёнка: не указан

Ельцы, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неизвестно

Отец ребёнка: не указан

Ельцы, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неизвестно

Отец ребёнка: не указан

Ельцы, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно

Отец ребёнка: не указан

Ельцы, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно

Отец ребёнка: не указан

Ельцы, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неизвестно

Отец ребёнка: не указан

Ельцы, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
1993
Киржач, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
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