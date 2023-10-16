Батраков Пётр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батраков Пётр Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Батраков Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Батракова) Ольга Петровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне

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