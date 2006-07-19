Бесценная Ксения (Оксана) Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бесценная Ксения (Оксана) Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.2006

Сын: Воеводин Евгений Антонович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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