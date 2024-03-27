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Афзалутдин Халитов

Место рождения

д.Альменево, Чебоксарского уезда Казанской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Халит Кадыбердыев

Мать: Сагипзямал Димухаметова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гульзиган Фатхулла Кызы

Рождение ребёнка
18.11.1905

Сын: Халитов Гизатулла Афзалутдин Улы

Мать ребёнка: Гульзиган Фатхулла Кызы

Рождение ребёнка
27.08.1910

Сын: Халитов Насыбулла Афзалутдин Улы

Мать ребёнка: Гульзиган Фатхулла Кызы

Смерть
Неизвестно

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