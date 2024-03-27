Афзалутдин Халитов
Место рожденияд.Альменево, Чебоксарского уезда Казанской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Халит Кадыбердыев
Мать: Сагипзямал Димухаметова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гульзиган Фатхулла Кызы
Рождение ребёнка
18.11.1905
Сын: Халитов Гизатулла Афзалутдин Улы
Мать ребёнка: Гульзиган Фатхулла Кызы
Рождение ребёнка
27.08.1910
Сын: Халитов Насыбулла Афзалутдин Улы
Мать ребёнка: Гульзиган Фатхулла Кызы
Смерть
Неизвестно