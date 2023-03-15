(Калинина) Анна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Калинина) Анна Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1770 по 1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1770 по 1771

Отец: Калинин Афанасий

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1792

Муж: Расторопов Фока Васильевич

Рождение ребёнка
13.06.1795

Дочь: Аникина Фокиевна

Отец ребёнка: Расторопов Фока Васильевич

Рождение ребёнка
26.08.1796

Дочь: Наталия Фокиевна

Отец ребёнка: Расторопов Фока Васильевич

Смерть
Неизвестно
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