(Калинина) Анна Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1770 по 1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1770 по 1771
Отец: Калинин Афанасий
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1792
Рождение ребёнка
13.06.1795
Дочь: Аникина Фокиевна
Отец ребёнка: Расторопов Фока Васильевич
Рождение ребёнка
26.08.1796
Дочь: Наталия Фокиевна
Отец ребёнка: Расторопов Фока Васильевич
Смерть
Неизвестно