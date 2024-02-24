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Смирнов Константин Фёдорович

Место рождения

д. Высоково Пришекснинский район Вологодской области

Дата рождения

01.06.1909 ст.

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1909 ст.

Отец: Смирнов Фёдор

Мать: не указана

д. Высоково Пришекснинский район Вологодской области
Рождение ребёнка
02.11.1938

Дочь: Шатунина Капитолина Константиновна

Мать ребёнка: Смирнова Прасковья Ивановна

Речно-Сосновский сельский совет Пришекснинского района Ленинградской области
В справке о смерти указана д. Высоково Череповецкого района Вологодской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брюхович Нина Константиновна

Мать ребёнка: Смирнова Прасковья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Прасковья Ивановна

Смерть
1986
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