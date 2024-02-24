Смирнов Константин Фёдорович
Место рожденияд. Высоково Пришекснинский район Вологодской области
Дата рождения01.06.1909 ст.
Дата смерти1986
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
01.06.1909 ст.
Отец: Смирнов Фёдор
д. Высоково Пришекснинский район Вологодской области
Рождение ребёнка
02.11.1938
Дочь: Шатунина Капитолина Константиновна
Мать ребёнка: Смирнова Прасковья Ивановна
Речно-Сосновский сельский совет Пришекснинского района Ленинградской области
В справке о смерти указана д. Высоково Череповецкого района Вологодской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брюхович Нина Константиновна
Мать ребёнка: Смирнова Прасковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1986