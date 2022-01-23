Козлова (Клещёва) Нина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.1933
Дата смерти23.01.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1933
Рождение ребёнка
14.12.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
23.01.2022
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Донской монастырь, колумбарий, Москва, Russia (Россия)