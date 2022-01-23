Козлова (Клещёва) Нина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Клещёва) Нина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1933

Дата смерти

23.01.2022

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1933

Отец: Клещёв Владимир Иванович

Мать: Клещёва Зинаида Михайловна

Рождение ребёнка
14.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
23.01.2022
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Донской монастырь, колумбарий, Москва, Russia (Россия)
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