Полуянов Тимофей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полуянов Тимофей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1817

Дата смерти

16.06.1866

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1846

Жена: Екатерина Акимовна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Татьяна Тимофеевна

Мать ребёнка: Екатерина Акимовна

Лукин Наволок, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
23.10.1854

Дочь: Параскева Тимофеевна

Мать ребёнка: Екатерина Акимовна

Лукин Наволок, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
09.04.1858

Сын: Полуянов Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Екатерина Акимовна

Лукин Наволок, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
25.10.1859

Сын: Полуянов Дмитрий Тимофеевич

Мать ребёнка: Екатерина Акимовна

Лукин Наволок, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
11.11.1859

Жена: Ирина Стефанова

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9CH-B9QK-C?i=975&cat=958478
Рождение ребёнка
16.11.1860

Дочь: Екатерина Тимофеевна

Мать ребёнка: Ирина Стефанова

Лукин Наволок, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
01.11.1861

Сын: Полуянов Нестор Тимофеевич

Мать ребёнка: Ирина Стефанова

Лукин Наволок, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
16.06.1866
Лукин Наволок, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
от горячки
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