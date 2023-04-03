Полуянов Тимофей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1817
Дата смерти16.06.1866
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1846
Жена: Екатерина Акимовна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Татьяна Тимофеевна
Мать ребёнка: Екатерина Акимовна
Рождение ребёнка
23.10.1854
Дочь: Параскева Тимофеевна
Мать ребёнка: Екатерина Акимовна
Рождение ребёнка
09.04.1858
Сын: Полуянов Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Екатерина Акимовна
Рождение ребёнка
25.10.1859
Сын: Полуянов Дмитрий Тимофеевич
Мать ребёнка: Екатерина Акимовна
Бракосочетание
11.11.1859
Жена: Ирина Стефанова
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9CH-B9QK-C?i=975&cat=958478
Рождение ребёнка
16.11.1860
Дочь: Екатерина Тимофеевна
Мать ребёнка: Ирина Стефанова
Рождение ребёнка
01.11.1861
Сын: Полуянов Нестор Тимофеевич
Мать ребёнка: Ирина Стефанова
Смерть
16.06.1866
от горячки