Гулька Мария Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1876 ст.
Дочь: Пелагея Тимофеевна
Отец ребёнка: Гулька Тимофей Антонович
Рождение ребёнка
25.02.1879 ст.
Дочь: Ксения Тимофеевна
Отец ребёнка: Гулька Тимофей Антонович
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Гулька Тимофей Антонович
Смерть
Неизвестно