Жукалин Николай Елисеевич
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1913
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1913
Рождение ребёнка
18.11.1913
Сын: Жукалин Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Бреженюк-Жукалин Ксения Васильевна
МК п.Январцевский, 1913
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно