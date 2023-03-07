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Жукалин Николай Елисеевич

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Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
27.01.1913

Жена: Бреженюк-Жукалин Ксения Васильевна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1913
Рождение ребёнка
18.11.1913

Сын: Жукалин Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Бреженюк-Жукалин Ксения Васильевна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1913
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно
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