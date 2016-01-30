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Павловский Владимир Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1988

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.2016

Жена: Павловская Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
11.07.2016

Дочь: Павловская Алёна Владимировна

Мать ребёнка: Павловская Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
13.04.2020

Дочь: Павловская Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Павловская Мария Сергеевна

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