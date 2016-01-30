Павловский Владимир Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.2016
Рождение ребёнка
11.07.2016
Дочь: Павловская Алёна Владимировна
Мать ребёнка: Павловская Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
13.04.2020
Дочь: Павловская Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Павловская Мария Сергеевна