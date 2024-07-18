Ларион Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛарион Тимофеевич

Ларион Тимофеевич

Место рождения

деревня Новая Котякова, Чувашская Республика, Российская Федерация

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1862 и 1864

Дочь: Марфа Ларионова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Емельян Ларионович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.