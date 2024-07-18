Ларион Тимофеевич
Место рождениядеревня Новая Котякова, Чувашская Республика, Российская Федерация
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1862 и 1864
Дочь: Марфа Ларионова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1878
Сын: Емельян Ларионович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно