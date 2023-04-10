Медведева Татьяна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМедведева Татьяна Дмитриевна

Медведева Татьяна Дмитриевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1951

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1946 г.р.

Дети

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.09.1972

Муж: Грицак Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
12.05.1973

Сын: Грицак Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Грицак Григорий Алексеевич

г. Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
29.09.1979

Сын: Грицак Кирилл Григорьевич

Отец ребёнка: Грицак Григорий Алексеевич

г. Баксан, КБАССР
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close