Медведева Татьяна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.09.1972
Рождение ребёнка
12.05.1973
Сын: Грицак Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Грицак Григорий Алексеевич
г. Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
29.09.1979
Сын: Грицак Кирилл Григорьевич
Отец ребёнка: Грицак Григорий Алексеевич
г. Баксан, КБАССР