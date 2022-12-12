Мельникова Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова Евдокия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1899 г.р.
1905 г.р.
1907 г.р.
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Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1897

Муж: Мельников Иван Петрович

Рождение ребёнка
29.12.1899

Сын: Мельников Игнатий Иванович

Отец ребёнка: Мельников Иван Петрович

Рождение ребёнка
10.08.1905

Сын: Мельников Михаил Иванович

Отец ребёнка: Мельников Иван Петрович

Рождение ребёнка
21.05.1907

Сын: Мельников Николай Иванович

Отец ребёнка: Мельников Иван Петрович

Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельников Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельников Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дулевская Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Мельников Иван Петрович

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