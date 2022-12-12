Мельникова Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1897
Рождение ребёнка
29.12.1899
Сын: Мельников Игнатий Иванович
Отец ребёнка: Мельников Иван Петрович
Рождение ребёнка
10.08.1905
Сын: Мельников Михаил Иванович
Отец ребёнка: Мельников Иван Петрович
Рождение ребёнка
21.05.1907
Сын: Мельников Николай Иванович
Отец ребёнка: Мельников Иван Петрович
Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мельников Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мельников Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дулевская Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Мельников Иван Петрович