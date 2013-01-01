(Воденникова) Августа Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Воденников Федор Ефимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дмитриева Любовь
Отец ребёнка: Меньщиков ...
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Меньщиков ...
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корнева Екатерина
Отец ребёнка: Меньщиков ...
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Меньщиков ...
Смерть
Неизвестно