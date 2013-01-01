(Воденникова) Августа Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Воденникова) Августа Федоровна

(Воденникова) Августа Федоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воденников Федор Ефимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дмитриева Любовь

Отец ребёнка: Меньщиков ...

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Меньщиков ...

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корнева Екатерина

Отец ребёнка: Меньщиков ...

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меньщиков ...

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close