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Воронин Гаврила Егоров

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Место рождения

Серпуховской уезд, Кузьминская экономическая вол. д.Чепелёво

Дата рождения

06.07.1809

Дата смерти

03.04.1878

Пол

Мужской

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1809

Отец: Воронин Егор Семёнов

Мать: Воронина Варвара

Серпуховской уезд, Кузьминская экономическая вол. д.Чепелёво
Крещение
06.07.1809
Иоанно-Милостивская церковь с. Ивановское
Восприемники: д. Чепелёво Афанасий Андреевич и Дарья Егоровна жена Афанасия Михайловича
Бракосочетание
28.05.1830

Жена: Воронина Авдотья Ивановна

Иоанно-Милостивская церковь с. Ивановское
Рождение ребёнка
18.04.1846

Сын: Воронин Марк Гаврилов

Мать ребёнка: Воронина Авдотья Ивановна

Серпуховской уезд Глубоковской вол. д.Чепелёво
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Воронин Осип Гаврилович

Мать ребёнка: Воронина Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронин Сергей Гаврилович

Мать ребёнка: Воронина Авдотья Ивановна

Смерть
03.04.1878
д. Чепелёво
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
05.04.1878
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