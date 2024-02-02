Воронин Гаврила Егоров
Место рожденияСерпуховской уезд, Кузьминская экономическая вол. д.Чепелёво
Дата рождения06.07.1809
Дата смерти03.04.1878
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1809
Отец: Воронин Егор Семёнов
Мать: Воронина Варвара
Серпуховской уезд, Кузьминская экономическая вол. д.Чепелёво
Крещение
06.07.1809
Иоанно-Милостивская церковь с. Ивановское
Восприемники: д. Чепелёво Афанасий Андреевич и Дарья Егоровна жена Афанасия Михайловича
Бракосочетание
28.05.1830
Иоанно-Милостивская церковь с. Ивановское
Рождение ребёнка
18.04.1846
Мать ребёнка: Воронина Авдотья Ивановна
Серпуховской уезд Глубоковской вол. д.Чепелёво
Рождение ребёнка
Около 1849
Мать ребёнка: Воронина Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронин Сергей Гаврилович
Мать ребёнка: Воронина Авдотья Ивановна
Смерть
03.04.1878
д. Чепелёво
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
05.04.1878