Акберов Габдулла Исмагилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акберов Габдулла Исмагилович

Место рождения

д.Зяк- Ишметово Куюргазинского района БАССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Акберов Исмагил Ахтямович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акберова Сара

Рождение ребёнка
31.03.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акберова Сара

Смерть
Неизвестно

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