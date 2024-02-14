Акберов Габдулла Исмагилович
Место рожденияд.Зяк- Ишметово Куюргазинского района БАССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Акберов Исмагил Ахтямович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акберова Сара
Рождение ребёнка
31.03.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Акберова Сара
Смерть
Неизвестно