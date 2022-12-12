Шепелева Федосья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шепелева Федосья Васильевна

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Место рождения

Крупец, Брасовский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Крупец, Брасовский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Шепелев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Шепелев Василий Фролович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1789

Сын: Шепелев Матвей Васильевич

Отец ребёнка: Шепелев Василий Фролович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1792

Сын: Шепелев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Шепелев Василий Фролович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шепелев Василий Фролович

Смерть
Неизвестно
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