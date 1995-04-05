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Шевченко Алексей Иванович

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Место рождения

Туркменистан, Марыйской велоят, город Елотен

Дата рождения

11.06.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1969

Отец: Шевченко Иван Семенович

Мать: Шевченко Клавдия Ивановна

Туркменистан, Марыйской велоят, город Елотен
Рождение ребёнка
05.04.1995

Сын: Шевченко Вячеслав Алексеевич

Мать ребёнка: Шевченко Светлана Владимировна

Турксенистан, Марыйской велоят, город Елотен
Рождение ребёнка
07.08.1997

Дочь: Шевченко Виктория Алексеевна

Мать ребёнка: Шевченко Светлана Владимировна

Туркменистан, Марыйской велоят, город Елотен
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевченко Светлана Владимировна

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