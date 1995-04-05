Шевченко Алексей Иванович
Место рожденияТуркменистан, Марыйской велоят, город Елотен
Дата рождения11.06.1969
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1969
Отец: Шевченко Иван Семенович
Туркменистан, Марыйской велоят, город Елотен
Рождение ребёнка
05.04.1995
Сын: Шевченко Вячеслав Алексеевич
Мать ребёнка: Шевченко Светлана Владимировна
Турксенистан, Марыйской велоят, город Елотен
Рождение ребёнка
07.08.1997
Дочь: Шевченко Виктория Алексеевна
Мать ребёнка: Шевченко Светлана Владимировна
Туркменистан, Марыйской велоят, город Елотен
Бракосочетание
Неизвестно