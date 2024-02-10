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Назиров Рашат Галиаскарович

Место рождения

дер. Дубровино Татарского района Новосибирской области

Дата рождения

29.06.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ЧН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.05.1991

Жена: Назирова (Мингуллина Сафиуллина) Чулпан Гайсовна

Рождение ребёнка
03.01.1992

Сын: Назиров Ильшат Рашатович

Мать ребёнка: Назирова (Мингуллина Сафиуллина) Чулпан Гайсовна

Рождение ребёнка
24.03.1994

Сын: Назиров Дамир Рашатович

Мать ребёнка: Назирова (Мингуллина Сафиуллина) Чулпан Гайсовна

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