Назиров Рашат Галиаскарович
Место рождениядер. Дубровино Татарского района Новосибирской области
Дата рождения29.06.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.05.1991
Рождение ребёнка
03.01.1992
Мать ребёнка: Назирова (Мингуллина Сафиуллина) Чулпан Гайсовна
Рождение ребёнка
24.03.1994
Мать ребёнка: Назирова (Мингуллина Сафиуллина) Чулпан Гайсовна