Макарова Мария Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Макарова Мария Васильевна

Место рождения

д. Салтак-Ял Куженерского района Марийской АССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

1951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АО
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Салтак-Ял Куженерского района Марийской АССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Владимир Ильич

Рождение ребёнка
11.12.1951

Сын: Макаров Станислав Владимирович

Отец ребёнка: Макаров Владимир Ильич

Рождение ребёнка
15.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Владимир Ильич

Смерть
1962
Умерла от криминального аборта

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