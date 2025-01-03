Макарова Мария Васильевна
Место рожденияд. Салтак-Ял Куженерского района Марийской АССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Салтак-Ял Куженерского района Марийской АССР
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.12.1951
Сын: Макаров Станислав Владимирович
Отец ребёнка: Макаров Владимир Ильич
Рождение ребёнка
15.07.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макаров Владимир Ильич
Смерть
1962
Умерла от криминального аборта