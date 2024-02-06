(Мальцова) Дарья Мартыновна
Место рожденияКурская губ., Тимский уезд, с. Семица, Россия
Дата рожденияОколо 1763
Дата смерти26.03.1818
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Отец: Мальцов Мартын Васильевич
Мать: Варвара Филимоновна
Курская губ., Тимский уезд, с. Семица, Россия
Рождение ребёнка
Около 1799
Отец ребёнка: Пигарёв Потап Никифорович
Красавский Поселок, Марьинская волость, Николаевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
2-е Плоское, Пристенский муниципальный район, Курская область
Смерть
26.03.1818