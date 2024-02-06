(Мальцова) Дарья Мартыновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мальцова) Дарья Мартыновна

Место рождения

Курская губ., Тимский уезд, с. Семица, Россия

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

26.03.1818

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: Мальцов Мартын Васильевич

Мать: Варвара Филимоновна

Курская губ., Тимский уезд, с. Семица, Россия
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Пигарев Ефим Потапович

Отец ребёнка: Пигарёв Потап Никифорович

Красавский Поселок, Марьинская волость, Николаевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пигарёв Потап Никифорович

Место жительства
Неизвестно
2-е Плоское, Пристенский муниципальный район, Курская область
Смерть
26.03.1818
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