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Сентемов Иван Герасимов

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Место рождения

Боровинской

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

После 1783

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: Сентемов Герасим Макаров

Мать: Сентемова Агафья Сергеева

Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Сентемов Данила Иванов

Мать ребёнка: Сентемова Лукерья Петрова

Сардык, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Сентемова Овдотья Иванова

Мать ребёнка: Сентемова Лукерья Петрова

Сардык, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Сентемова Наталья Иванова

Мать ребёнка: Сентемова Лукерья Петрова

Сардык, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Сентемов Савва Иванов

Мать ребёнка: Сентемова Лукерья Петрова

Сардык, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
06.02.1783 ст.

Сын: Сентемов Вукол Иванов

Мать ребёнка: Сентемова Лукерья Петрова

поч. Сардык, Конникова сотня, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сентемова Лукерья Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Сардык, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1783
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