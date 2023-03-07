Сентемов Иван Герасимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиПосле 1783
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Рождение ребёнка
Около 1755
Мать ребёнка: Сентемова Лукерья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Сентемова Овдотья Иванова
Мать ребёнка: Сентемова Лукерья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Сентемова Наталья Иванова
Мать ребёнка: Сентемова Лукерья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1771
Мать ребёнка: Сентемова Лукерья Петрова
Рождение ребёнка
06.02.1783 ст.
Мать ребёнка: Сентемова Лукерья Петрова
поч. Сардык, Конникова сотня, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1783