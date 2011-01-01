Шляхтин Николай Иванович 30.05.1952 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шляхтин Николай Иванович

Место рождения

Фрунзенское, Правдинский, Калининградская область

Дата рождения

30.05.1952

Дата смерти

01.01.2011

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

1924 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

1974 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1952

Отец: Шляхтин Иван Афанасьевич

Мать: Шляхтина (Маткова) Надежда Михайловна

Фрунзенское, Правдинский, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.09.1974

Сын: Шляхтин Вадим Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Фрунзенское, Правдинский, Калининградская область
Рождение ребёнка
30.01.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Фрунзенское, Правдинский, Калининградская область
Смерть
01.01.2011
Фрунзенское, Правдинский, Калининградская область
Похороны
Неизвестно
Фрунзенское, Правдинский, Калининградская область

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