Шляхтин Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения30.05.1952
Дата смерти01.01.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.09.1974
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.01.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.01.2011
Похороны
Неизвестно