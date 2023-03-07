Анисимов Феодор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1700
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1670
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1696
Мать ребёнка: не указана
Рождение
До 1700
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1700 и 1704
Сын: Анисимов Григорий Феодора
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно