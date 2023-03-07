Анисимов Феодор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнисимов Феодор

Анисимов Феодор

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1700

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1670

Сын: Анисимов Никита Феодора

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1696

Сын: Анисимов Савва Феодора

Мать ребёнка: не указана

Рождение
До 1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1700 и 1704

Сын: Анисимов Григорий Феодора

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анисимов Тимофей Феодора

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close