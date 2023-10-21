Рудая (Чуй) Василиса Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудая (Чуй) Василиса Никитична

Место рождения

Краснополь, Житомирська область

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Краснополь, Житомирська область
Бракосочетание
24.01.1911

Муж: Рудый Емельян Авксентьевич

Краснополь, Житомирська область
Рождение ребёнка
14.11.1911 ст.

Дочь: Рудая Анастасия Емельяновна

Отец ребёнка: Рудый Емельян Авксентьевич

Краснополь, Житомирська область
Рождение ребёнка
18.02.1914 ст.

Сын: Рудой Иоанн Емельянович

Отец ребёнка: Рудый Емельян Авксентьевич

Краснополь, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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