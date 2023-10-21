Рудая (Чуй) Василиса Никитична
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1911
Рождение ребёнка
14.11.1911 ст.
Дочь: Рудая Анастасия Емельяновна
Отец ребёнка: Рудый Емельян Авксентьевич
Рождение ребёнка
18.02.1914 ст.
Отец ребёнка: Рудый Емельян Авксентьевич
Смерть
Неизвестно