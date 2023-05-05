Кирик Лидия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирик Лидия Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кирик Сергей Филиппович

Мать: Анна Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плешко Иван

Отец ребёнка: Плешко муж Лидии

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плешко Пётр

Отец ребёнка: Плешко муж Лидии

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плешко муж Лидии

Смерть
Неизвестно

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