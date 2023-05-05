Кирик Лидия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кирик Сергей Филиппович
Мать: Анна Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плешко Иван
Отец ребёнка: Плешко муж Лидии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плешко Пётр
Отец ребёнка: Плешко муж Лидии
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Плешко муж Лидии
Смерть
Неизвестно