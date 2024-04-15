Кошкаров Григорий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКошкаров Григорий Яковлевич

Кошкаров Григорий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1803
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
из Ялуторовского округа Омутинской волости
Рождение
1809

Отец: Кошкаров Яков Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Кошкаров Фрол Григорьевич

Мать ребёнка: Кошкарова Марфа Ефимовна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Кошкаров Трофим Григорьевич

Мать ребёнка: Кошкарова Авдотья Филипповна

Рождение ребёнка
?.12.1857

Сын: Кошкаров Прокопий Григорьевич

Мать ребёнка: Кошкарова Авдотья Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошкарова Авдотья Филипповна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close