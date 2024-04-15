Кошкаров Григорий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1803
из Ялуторовского округа Омутинской волости
Рождение
1809
Отец: Кошкаров Яков Михайлович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Кошкаров Фрол Григорьевич
Мать ребёнка: Кошкарова Марфа Ефимовна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Кошкаров Трофим Григорьевич
Мать ребёнка: Кошкарова Авдотья Филипповна
Рождение ребёнка
?.12.1857
Сын: Кошкаров Прокопий Григорьевич
Мать ребёнка: Кошкарова Авдотья Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно