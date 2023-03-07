Солодянкин Самсон Ефимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиПосле 1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Рождение ребёнка
12.05.1796 ст.
Дочь: Акилина Самсонова
Мать ребёнка: Солодянкина Устина Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Солодянкин Дмитрий Самсонов
Мать ребёнка: Солодянкина Устина Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Фекла Самсонова
Мать ребёнка: Солодянкина Устина Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812