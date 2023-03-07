Солодянкин Самсон Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодянкин Самсон Ефимов

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Место рождения

Кобелевской

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Солодянкин Ефим Савватеев

Мать: Солодянкина Дарья Васильева

Рождение ребёнка
12.05.1796 ст.

Дочь: Акилина Самсонова

Мать ребёнка: Солодянкина Устина Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Солодянкин Дмитрий Самсонов

Мать ребёнка: Солодянкина Устина Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Фекла Самсонова

Мать ребёнка: Солодянкина Устина Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодянкина Устина Алексеева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812
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