Поздранкова (Поздранкова) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1902
Дата смерти04.03.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Дата по н.ст. Фамилия - Пуздранкова
Бракосочетание
10.12.1930
Работа или профессия
22.02.1943
красноармеец 3-го отдельного батальона выздоравливающих г.Ленинграда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.03.1991