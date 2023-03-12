Поздранкова (Поздранкова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поздранкова (Поздранкова) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1902

Дата смерти

04.03.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Дата по н.ст. Фамилия - Пуздранкова
Бракосочетание
10.12.1930

Муж: Дроздов Николай Викторович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
22.02.1943
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
красноармеец 3-го отдельного батальона выздоравливающих г.Ленинграда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хелевин Николай Петрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
04.03.1991
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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