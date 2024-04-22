Степан Трофимов (Ич)
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Трофим Федоров (Ич)
Мать: Анисья Артемьева (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Авдотья Степанова (Вна)
Мать ребёнка: Матрена Кузьмина (Чна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Кузьмина (Чна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно