Степан Трофимов (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепан Трофимов (Ич)

Степан Трофимов (Ич)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1784 г.р.

Мать

Около 1782 г.р.

Жена

Около 1836 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Трофим Федоров (Ич)

Мать: Анисья Артемьева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Авдотья Степанова (Вна)

Мать ребёнка: Матрена Кузьмина (Чна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Кузьмина (Чна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close