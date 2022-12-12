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Ирина Алексеева

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Место рождения

Осиновка, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1703

Дата смерти

1786

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1708 г.р.

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Осиновка, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Андреян Федоров

Отец ребёнка: Федор Захаров

Баженово, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Илья Федоров

Отец ребёнка: Федор Захаров

Баженово, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Тимофей Федоров

Отец ребёнка: Федор Захаров

Баженово, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Захаров

Смерть
1786
Баженово, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
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