Ирина Алексеева
Место рождения
Дата рождения1703
Дата смерти1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1734
Сын: Андреян Федоров
Отец ребёнка: Федор Захаров
Рождение ребёнка
1743
Сын: Илья Федоров
Отец ребёнка: Федор Захаров
Рождение ребёнка
1748
Сын: Тимофей Федоров
Отец ребёнка: Федор Захаров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Захаров
Смерть
1786