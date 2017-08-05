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Туманов Николай Сергеевич
Туманов Николай Сергеевич
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Место рождения
Кострома
, город Кострома, Костромская область
Дата рождения
05.08.2017
Пол
Мужской
Отец
Туманов Сергей Владимирович
1988 г.р.
Мать
Туманова (Касьянова) Наталья Андреевна
1994 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.2017
Отец:
Туманов Сергей Владимирович
Мать:
Туманова Наталья Андреевна
Кострома
, город Кострома, Костромская область
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