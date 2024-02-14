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(Минкина) Факиха Ибатулла Кызы

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы,Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

02.09.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1865

Отец: Минкин Ибатулла Указной Мулла

Мать: Бибимахруй

Бракосочетание
31.01.1883

Муж: Рахматуллин Мингазетдин Первый Муж Габдельгазизович

Рождение ребёнка
27.10.1885

Сын: Мингазов Гирфан С 28.11.1909 Мулла Д. Малое Русаково

Отец ребёнка: Рахматуллин Мингазетдин Первый Муж Габдельгазизович

Бракосочетание
23.12.1891

Муж: Сайфуллин Хайрутдин Мухетдин Улы

Рождение ребёнка
29.10.1902

Сын: Хайрутдинов Габделхалим

Отец ребёнка: Сайфуллин Хайрутдин Мухетдин Улы

Смерть
Неизвестно

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