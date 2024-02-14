(Минкина) Факиха Ибатулла Кызы
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы,Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения02.09.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1865
Отец: Минкин Ибатулла Указной Мулла
Мать: Бибимахруй
Бракосочетание
31.01.1883
Рождение ребёнка
27.10.1885
Сын: Мингазов Гирфан С 28.11.1909 Мулла Д. Малое Русаково
Отец ребёнка: Рахматуллин Мингазетдин Первый Муж Габдельгазизович
Бракосочетание
23.12.1891
Рождение ребёнка
29.10.1902
Отец ребёнка: Сайфуллин Хайрутдин Мухетдин Улы
Смерть
Неизвестно