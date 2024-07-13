Хабаров Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хабарова Ксения Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности