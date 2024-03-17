Стефан Максимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
11.06.1893 ст.
Сын: Петр Стефанов
Мать ребёнка: Ольга Николаевна
Брат его того же дома крестьянин Емельян Максимов
Рождение ребёнка
1895 ст.
Сын: Арсений Максимов
Мать ребёнка: Ольга Николаевна
Крёстный Емельян Максимов
Рождение ребёнка
05.10.1897 ст.
Сын: Сергей Стефанов
Мать ребёнка: Ольга Николаевна
д. Горка, Крёстный Никифор Максимов
Смерть
Неизвестно