Стефан Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтефан Максимов

Стефан Максимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
11.06.1893 ст.

Сын: Петр Стефанов

Мать ребёнка: Ольга Николаевна

Брат его того же дома крестьянин Емельян Максимов
Рождение ребёнка
1895 ст.

Сын: Арсений Максимов

Мать ребёнка: Ольга Николаевна

Крёстный Емельян Максимов
Рождение ребёнка
05.10.1897 ст.

Сын: Сергей Стефанов

Мать ребёнка: Ольга Николаевна

д. Горка, Крёстный Никифор Максимов
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.