Шипицына Анна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицына Анна Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Шипицын Иван Васильевич

Отец ребёнка: Шипицын Василий Иванович

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1830

Сын: Шипицын Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Шипицын Василий Иванович

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1831

Сын: Шипицын Филипп Васильевич

Отец ребёнка: Шипицын Василий Иванович

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Шипицын Василий Иванович

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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