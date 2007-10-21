Вакина (Пищулина) Руфина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вакина (Пищулина) Руфина Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1931

Дата смерти

21.10.2007

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1931

Отец: Пищулин Афанасий Иванович

Мать: Пищулина Ираида Васильевна

Рождение ребёнка
24.09.1952

Сын: Вакин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Вакин Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Косова Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Вакин Алексей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вакин Алексей Михайлович

Смерть
21.10.2007
Похороны
Неизвестно
Шилово, Богородский район
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