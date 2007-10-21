Вакина (Пищулина) Руфина Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1931
Дата смерти21.10.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1931
Рождение ребёнка
24.09.1952
Сын: Вакин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Вакин Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Косова Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Вакин Алексей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.10.2007
Похороны
Неизвестно
Шилово, Богородский район