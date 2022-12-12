Москальский Яков Федорович
Место рождения
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Москальский Федор Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Сын: Москальский Семен Яковлевич
Мать ребёнка: Москальская Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Москальская Параскевия Яковлевна
Мать ребёнка: Москальская Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Москальская Капия Яковлевна
Мать ребёнка: Москальская Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Мосскальская Дария Яковлевна
Мать ребёнка: Москальская Татьяна Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно