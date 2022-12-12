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Москальский Яков Федорович

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Место рождения

Мена, Чернігівська область

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Москальский Федор Степанович

Мать: не указана

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Москальский Семен Яковлевич

Мать ребёнка: Москальская Татьяна Степановна

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Москальская Параскевия Яковлевна

Мать ребёнка: Москальская Татьяна Степановна

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Москальская Капия Яковлевна

Мать ребёнка: Москальская Татьяна Степановна

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Мосскальская Дария Яковлевна

Мать ребёнка: Москальская Татьяна Степановна

Мена, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Москальская Татьяна Степановна

Смерть
Неизвестно
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