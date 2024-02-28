Гусев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев Николай

Место рождения

Тверская губерния, Зубцовский район, Игнатовской волости, деревни Горшковой

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусев Иван Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Саксина (Гусева) Агриппина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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