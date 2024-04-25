Филимонова (Журавлева) Екатерина Арсентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонова (Журавлева) Екатерина Арсентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

?.02.1971

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Журавлев Арсентий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филимонов Василий Васильевич?

Рождение ребёнка
27.09.1930

Дочь: Маркова (Филимонова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Филимонов Василий Васильевич?

Рождение ребёнка
?.12.1941

Сын: Филимонов Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Филимонов Василий Васильевич?

Смерть
?.02.1971

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