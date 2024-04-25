Филимонова (Журавлева) Екатерина Арсентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти?.02.1971
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Журавлев Арсентий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.09.1930
Дочь: Маркова (Филимонова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Филимонов Василий Васильевич?
Рождение ребёнка
?.12.1941
Сын: Филимонов Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Филимонов Василий Васильевич?
Смерть
?.02.1971