Лукина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1845 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Сын: Лукин Никифор Митрофанович

Отец ребёнка: Лукин Митрофан

ДЕТЕЙ ЗАБРАЛИ НА ФРОНТ. СПУСТЯ 2 ГОДА СТАЛИ ЕЙ ДАВАТЬ ПЕНСИЮ КАК ЧЛЕНУ СЕМЬИ ВОЕННО СЛУЖАЩЕГО 50 РУБ
ЖЕНА НИКИФОРА- УЛЬЯНА ИВАНОВНА ЛУКИНА 1875 годо рождения. В девичестве тоже Лукина и замуж вышла за ЛУКИНА.-У неё была сестра АННА ИВАНОВНА ЛУКИНА-Их отец ИВАН ЛУКИН- ИХ МАТЬ ЕВДОКИЯ ВАСИЛЬЕВНА ЛУКИН... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукин Митрофан

Смерть
Неизвестно
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