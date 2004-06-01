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Юрина Марина Владленовна

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Место рождения

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

01.06.2004

Пол

Женский

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.2004

Отец: Юрин Владлен Владимирович

Мать: Юрина Наталья Геннадьевна

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Образование
С 01.09.2011 по ?.06.2022
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
МОУ Школа №1. Среднее (полное) общее образование.
Подвиг
2015
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Спортивные достижения: 3 место в шахматном турнире.
Награда
2019
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Ученик года-2019 (победитель, районный этап).
Награда
2021
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Ученик года-2021 (победитель районного, участник областного этапа).
Образование
С ?.09.2022 по ?.06.2027
Москва, город федерального значения Москва
Всероссийский государственный университет кинематографии им. С. А. Герасимова. Факультет: Режиссура неигрового, игрового кино и телевидения. Специальность: Режиссёр неигрового кино- и телефильма (маст... Показать все
Подвиг
Неизвестно
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Спортивные достижения: 2 место в городской эстафете к 9 мая.
Подвиг
Неизвестно
Дважды артековец, единожды орлёнок.
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