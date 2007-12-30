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Мухин Андрей Александрович

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Место рождения

Россия Брянская область город Новозыбков

Дата рождения

30.03.1977

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1977

Отец: Мухин Александр Валентинович

Мать: Мухина Ольга Антониновна

Россия Брянская область город Новозыбков
Бракосочетание
11.08.2001

Жена: Мухина Юлия Олеговна

Россия город Тула
Рождение ребёнка
30.12.2007

Сын: Мухин Егор Андреевич

Мать ребёнка: Мухина Юлия Олеговна

Россия город Тула
Рождение ребёнка
18.05.2011

Дочь: Маргарита Андреевна

Мать ребёнка: Мухина Юлия Олеговна

Россия город Тула
Работа или профессия
Неизвестно
Врач - невролог
Место жительства
Неизвестно
Россия город Тула
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