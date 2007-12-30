Мухин Андрей Александрович
Место рожденияРоссия Брянская область город Новозыбков
Дата рождения30.03.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1977
Россия Брянская область город Новозыбков
Бракосочетание
11.08.2001
Жена: Мухина Юлия Олеговна
Россия город Тула
Рождение ребёнка
30.12.2007
Сын: Мухин Егор Андреевич
Мать ребёнка: Мухина Юлия Олеговна
Россия город Тула
Рождение ребёнка
18.05.2011
Дочь: Маргарита Андреевна
Мать ребёнка: Мухина Юлия Олеговна
Россия город Тула
Работа или профессия
Неизвестно
Врач - невролог
Место жительства
Неизвестно
Россия город Тула