Быкова (Рогожникова) Александра Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1918
Дата смерти21.06.1995
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1918
Отец: Рогожников Матвей Ларионович
Мать: Рогожникова Устинья
Рождение ребёнка
23.03.1939
Дочь: Стахеева Клавдия Александровна
Отец ребёнка: Быков Александр Иванович
Рождение ребёнка
24.03.1947
Сын: Быков Леонид Александрович
Отец ребёнка: Быков Александр Иванович
Рождение ребёнка
16.02.1952
Дочь: Кузнецова Анна Александровна
Отец ребёнка: Быков Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.06.1995