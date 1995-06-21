Быкова (Рогожникова) Александра Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быкова (Рогожникова) Александра Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1918

Дата смерти

21.06.1995

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1918

Отец: Рогожников Матвей Ларионович

Мать: Рогожникова Устинья

Рождение ребёнка
23.03.1939

Дочь: Стахеева Клавдия Александровна

Отец ребёнка: Быков Александр Иванович

Рождение ребёнка
24.03.1947

Сын: Быков Леонид Александрович

Отец ребёнка: Быков Александр Иванович

Рождение ребёнка
16.02.1952

Дочь: Кузнецова Анна Александровна

Отец ребёнка: Быков Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Александр Иванович

Смерть
21.06.1995
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