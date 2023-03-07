Киселев Филипп Сергеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1836
Дата смерти1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Киселев Михаил Филиппович
Мать ребёнка: Киселева Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
Около 1866
Мать ребёнка: Киселева Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
14.06.1868 ст.
Мать ребёнка: Киселева Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
17.02.1871 ст.
Мать ребёнка: Киселева Евдокия Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киселева Евдокия Петрова
Смерть
1902