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Киселев Филипп Сергеев

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Место рождения

Монастырское, Островский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

1902

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: Киселев Сергей Ульянов

Мать: Киселева Екатерина Васильева

Монастырское, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Киселев Михаил Филиппович

Мать ребёнка: Киселева Евдокия Петрова

Монастырское, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Киселев Федор Филиппович

Мать ребёнка: Киселева Евдокия Петрова

Адищево, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
14.06.1868 ст.

Сын: Киселев Петр Филиппович

Мать ребёнка: Киселева Евдокия Петрова

Адищево, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
17.02.1871 ст.

Сын: Киселев Иван Филиппович

Мать ребёнка: Киселева Евдокия Петрова

Адищево, Островский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Евдокия Петрова

Смерть
1902
Адищево, Островский муниципальный район, Костромская область
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