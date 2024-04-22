Степаренко Кузьма Фомич
Место рождения
Дата рождения01.11.1901
Дата смертиПосле 19.08.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1901
Рождение ребёнка
24.04.1926
Дочь: Валентина Кузьминична
Мать ребёнка: Степаренко Мария Константиновна
Рождение ребёнка
09.03.1930
Дочь: Буянова Лидия Кузьминична
Мать ребёнка: Степаренко Мария Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 19.08.1941
забрали на фронт (дата смерти не известна)
Причина смерти: На войне (рядовой, пропал без вести в мае 1944 г.) | Ялтинский городской Военный комиссариат Крымской обл. | | 08 июля 1946 г. | № 2-с-37 | г. Ялта | Степаренко Марии Константиновне ... Показать все