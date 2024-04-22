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Степаренко Кузьма Фомич

Место рождения

Ялта, Ялта, Республика Крым

Дата рождения

01.11.1901

Дата смерти

После 19.08.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1901

Отец: Степеренко Фома Семенович

Мать: Степеренко Ирина Сергеевна

Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
24.04.1926

Дочь: Валентина Кузьминична

Мать ребёнка: Степаренко Мария Константиновна

Рождение ребёнка
09.03.1930

Дочь: Буянова Лидия Кузьминична

Мать ребёнка: Степаренко Мария Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степаренко Мария Константиновна

Смерть
После 19.08.1941
забрали на фронт (дата смерти не известна)
Причина смерти: На войне (рядовой, пропал без вести в мае 1944 г.) | Ялтинский городской Военный комиссариат Крымской обл. | | 08 июля 1946 г. | № 2-с-37 | г. Ялта | Степаренко Марии Константиновне ... Показать все
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