Анна Наева? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Наева?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

Между 26.06.1782 и ?.03.1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1761 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Артемьевич

Место жительства
Неизвестно
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Между 26.06.1782 и ?.03.1816
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