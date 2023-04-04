Анна Наева?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиМежду 26.06.1782 и ?.03.1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Артемьевич
Место жительства
Неизвестно
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Между 26.06.1782 и ?.03.1816