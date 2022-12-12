Мамаев Василий Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаев Василий Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

08.08.1975

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Мамаев Филипп

Мать: Мамаева Васса Тимофеевна

Рождение ребёнка
Около 1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Краснознаменск, Краснознаменский, Калининградская область
Рождение ребёнка
Около 1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Краснознаменск, Краснознаменский, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
08.08.1975
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