Мамаев Василий Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смерти08.08.1975
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Мамаев Филипп
Мать: Мамаева Васса Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
08.08.1975