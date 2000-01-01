Пономарёв Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1907
Дочь: Балабина Анисия Ивановна
Мать ребёнка: Пономарёва Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарёв Владимир Иванович
Мать ребёнка: Пономарёва Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пономарёва Мария Ивановна
Мать ребёнка: Пономарёва Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пономарёва Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Пономарёва Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пономарёва Елена Ивановна
Мать ребёнка: Пономарёва Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пономарёва Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарёв Лаврентий Иванович
Мать ребёнка: Пономарёва Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пономарёва Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Пономарёва Ольга
Смерть
Неизвестно