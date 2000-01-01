Пономарёв Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономарёв Иван

Пономарёв Иван

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1907

Дочь: Балабина Анисия Ивановна

Мать ребёнка: Пономарёва Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарёв Владимир Иванович

Мать ребёнка: Пономарёва Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пономарёва Мария Ивановна

Мать ребёнка: Пономарёва Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пономарёва Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Пономарёва Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пономарёва Елена Ивановна

Мать ребёнка: Пономарёва Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарёв Федор Иванович

Мать ребёнка: Пономарёва Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарёв Лаврентий Иванович

Мать ребёнка: Пономарёва Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пономарёва Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Пономарёва Ольга

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close